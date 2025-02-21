Стало известно, почему министр РФ на Mercedes попал в ДТП в Москве

Mash: автомобиль с министром внутри попал в ДТП из-за водителя Mercedes

В Москве служебный Mercedes S-класс с мигалками попал в ДТП из-за не пропустившего его водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Причина ДТП: один из Mercedes выезжал из переулка и не пропустил S-класс с мигалками», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в служебном автомобиле, который попал в ДТП в центре Москвы, находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Авария произошла утром 21 февраля 2025 года на улице Воздвиженка недалеко от Красной площади. Судя по видео, машины Mercedes получили серьезные повреждения. В кадр попали автомобили ГИБДД.

До этого в Сербии автомобиль кортежа, в котором находился президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо.

Ранее москвичи встали в длинную пробку из-за сгоревшей на ходу «легковушки».