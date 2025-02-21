Москвичи встали в длинную пробку из-за сгоревшей на ходу «легковушки»

В Москве на Ярославском шоссе оказалось затруднено движение из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Ярославском шоссе в районе д.19, стр. 1 во второй полосе движения произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным Дептранса, движение в районе происшествия затруднено на 3 км. В ведомстве порекомендовали искать пути объезда.

До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю. Также на записи слышно, как работает сирена и сигналят машины.

Ранее возле Шереметьево Volkswagen сбил людей.