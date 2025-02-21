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В Петербурге произошло ДТП с машиной скорой помощи

Машина скорой помощи перевернулась в Петербурге
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

Машина скорой помощи перевернулась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, машина скорой помощи могла столкнуться с еще одним автомобилем по дороге, из-за чего перевернулась. В аварии, судя по кадрам, кроме экипажа скорой помощи, пострадали еще три автомобиля.

Очевидцы уточнили, что внутри скорой помощи во время инцидента не было пациентов.

До этого в Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со скорой помощью.

На размещенных в сети кадрах с видеорегистратора видно, что автомобиль вылетает на перекресток и врезается в карету скорой помощи, которая ехала с включенными мигалками. Информации о пострадавших нет.

Также в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю. Также на записи слышно, как работает сирена и сигналят машины.

Ранее мужчина с бородой открыл стрельбу на парковке в Москве и попал на видео.

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