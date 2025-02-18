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Мужчина с бородой открыл стрельбу на парковке в Москве и попал на видео

В Москве мужчина с бородой открыл стрельбу из винтовки и попал на видео

В Москве мужчина с бородой открыл стрельбу на парковке. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Это он собак отстреливает?» — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, что мужчина в черной одежде достает из своей Toyota винтовку. Затем он прицеливается и делает выстрел. После этого мужчина проходит дальше и внимательно смотрит на землю. Пока нет точной информации, в кого целился мужчина.

До этого в Подмосковье в пару несколько раз выстрелил сосед, когда те гуляли с собакой.

Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Несмотря на ранения ног, женщине удалось уйти, она попросила помощи у проезжающего мимо таксиста, он передал ее врачам. Супруга пострадавшей спасти не удалось.

Ранее были опубликованы новые кадры нападения на водителя такси в Москве.

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