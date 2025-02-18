«Жесткое ДТП»: легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС в Москве

В Москве на видео попала машина, загоревшаяся после ДТП с автомобилем МЧС

В Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва» .

«Жесткое ДТП с участием машины МЧС произошло на востоке Москвы. После столкновения на Перовской улице легковушка загорелась, а служебная газель перевернулась», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю. Также на записи слышно, как работает сирена и сигналят машины. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

По информации источника, спасатели потушили пожар. Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД на 49-м километре грузовик с щебнем попал в ДТП.

На кадрах видно, что на дороге лежит грузовик, который получил серьезные повреждения. При этом запчасти от транспорта разбросало по проезжей части.

Ранее Toyota Land Cruiser застрял во льдах Японского моря и попал на видео.