В Подмосковье жесткое ДТП со скорой помощью попало на видео

В Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со скорой помощью. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».
«ДТП со скорой в Подмосковье», — говорится в публикации.
На размещенных в сети кадрах с видеорегистратора видно, что автомобиль вылетает на перекресток и врезается в карету скорой помощи, которая ехала с включенными мигалками. Информации о пострадавших нет.
До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю. Также на записи слышно, как работает сирена и сигналят машины.
Ранее мужчина с бородой открыл стрельбу на парковке в Москве и попал на видео.