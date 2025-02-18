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В Подмосковье жесткое ДТП со скорой помощью попало на видео

В Подмосковье автомобиль влетел в карету скорой помощи и попал на видео

В Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со скорой помощью. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

«ДТП со скорой в Подмосковье», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах с видеорегистратора видно, что автомобиль вылетает на перекресток и врезается в карету скорой помощи, которая ехала с включенными мигалками. Информации о пострадавших нет.

До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю. Также на записи слышно, как работает сирена и сигналят машины.

Ранее мужчина с бородой открыл стрельбу на парковке в Москве и попал на видео.

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