Volkswagen распространил изображения будущего «народного» автомобиля

Компания Volkswagen распространила рисунок, на котором изображен новый бюджетный автомобиль, который прозвали «народным». Как сообщает carscoops.com, автомобиль будет стоить на веропейском рынке €20 тыс. (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Отмечается, что новый «народный» автомобиль будет построен на укороченной платформе MEB и получит электрическую силовую установку. В серию модель пойдет под названием Id.One или Id.1. Ожидается, что это будет небольшой пятидверный хетчбэк, который заменит модель up!.

Автомобиль получит светодиодные фары прямоугольной формы с 3D-графикой, которые вместе со светящимся логотипом Volkswagen будут интегрированы в черную решетку радиатора, а также вертикально расположенные тонкие дневные ходовые огни.

До этого стало известно, что в Китае начинаются продажи пятидверного хетчбэка Wuling Hongguang Mini EV.

Новый Wuling Мini EV значительно больше машины первого поколения. Его длина составляет 3256 мм (чуть длиннее автомобиля ВАЗ-1111 «Ока»). В салоне могут разместиться четыре человека.

Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч. Запас хода нового Mini EV составляет 205 км, а максимальная скорость – 100 км/час.

В комплектацию включены кондиционер, электростеклоподъемники, отопитель, аудиосистема, камера заднего вида, две подушки безопасности и другие опции.

Ранее стало известно, какой китайский кроссовер будет продаваться в РФ под брендом Tenet.