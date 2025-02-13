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Стало известно, какой китайский кроссовер будет продаваться в РФ под брендом Tenet

В России под брендом Tenet будут продавать кроссовер Chery Tiggo 7L
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Пресс-служба АГР

На российском рынке появился новая автомобильная марка Tenet. Под новым брендом будут продавать автомобили Chery Tiggo 7L, сообщат Telegram-канал No Limits.

«Появился так называемый «тизер» первого автомобиля, который «АГР» будут выпускать на бывшем заводе Volkswagen в Калуге под брендом Tenet. В этом изображении угадывается кроссовер Chery Tiggo 7L, который недавно уже видели в России», - говорится в сообщении канала.

О том, что в России появится новый автобренд стало известно 12 февраля 2025 года.

На изображении из распространенного релиза виден накрытый тканью кроссовер с большой радиаторной решеткой и шильдиком с названием бренда, а также узкими фарами.

В Китае Chery Tiggo 7L автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.

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