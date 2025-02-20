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На видео «агрессивный бородач» раскаялся в жестком избиении ДПС в Новой Москве

Мужчина с бородой раскаялся на видео в избиении экипажа ДПС в Новой Москве

Задержанный в Новой Москве мужчина раскаялся в избиении экипажа ДПС и признал вину. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Вчера вечером сотрудники московской Госавтоинспекции получили информацию, что подозреваемый в серии краж транспортных средств скрывается на белом автомобиле марки Nissan Almera. На улице Александры Монаховой полицейские заметили похожую машину и остановили ее. Находящиеся в салоне двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам полиции», — уточняет Волк.

Как сообщал Telegram-канал Readovka, «агрессивные бородачи» стали неадекватно себя вести, один из них напал на инспектора. Также у мужчин был при себе нож. В ходе конфликта сотрудники ДПС задержали злоумышленника, а второй нарушитель успел скрыться. Его разыскивают.

На опубликованном видео нападавший признается в краже мотоциклов и в оказании сопротивления сотрудникам ДПС.

До этого в Нижегородской области в Арзамасе патрульный автомобиль столкнулся с двумя машинами. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками заворачивает налево и врезается в машину Lada Granta, которая едет на разрешающий сигнал светофора.

Ранее Михаил Ефремов «секретно» решил выйти на свободу.

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