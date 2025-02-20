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Инспекторы ДПС не дождались зеленого сигнала светофора и протаранили машины

В Арзамасе на видео попало, как патрульный автомобиль протаранил две машины

В Нижегородской области в Арзамасе патрульный автомобиль столкнулся с двумя машинами. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Патрульное авто подъехало к светофору на перекрестке, но ждать, когда загорится зеленый, инспекторы не стали — включили маячки и рванули налево. Там автомобиль врезался в Ладу Гранту. Ее 31-летний водитель получил ушиб и травму живота, но в больницу не поехал», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками заворачивает налево и врезается в машину Lada Granta, которая едет на разрешающий сигнал светофора. От удара автомобиль с инспекторами ДПС отбрасывает и он сталкивается с припаркованной машиной.

До этого сообщалось, что в Казани водитель на Lada Priora сбил двух школьниц. На кадрах видно, как две школьницы идут по пешеходному переходу, в этот момент подъезжает Lada и сбивает несовершеннолетних. От удара школьницы отлетают на несколько метров.

Ранее в Смоленской области перевернулась фура со свиньями.

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