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«Агрессивные бородачи» напали на сотрудников ДПС и попали на видео в Москве

В Москве на видео попало, как мужчины напали на сотрудников ДПС

В Москве в ночь на 19 февраля мужчины напали на сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В Москве ищут агрессивного бородача, который ночью с дружком напал на сотрудников ДПС — им не понравилось, что их остановили для проверки документов», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся возле автомобиля. При этом рядом с транспортом стоит сотрудник ДПС, который стреляет в воздух.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов остановили москвичей для проверки документов, но последние стали агрессивно себя вести. При этом у одного из нападавших был с собой нож. В ходе конфликта сотрудники ДПС задержали злоумышленника, а второй нарушитель успел скрыться.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее москвичка протаранила несколько авто и устроила погоню.

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