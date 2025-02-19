Ушедшие из России автопроизводители не смогут вернуться на прежних условиях

Mash: Volkswagen и Volvo не смогут работать в России на прежних условиях

Иностранные автомобильные бренды, которые ушли с российского рынка, не смогут вернуться обратно на прежних условиях, сообщает Mash со ссылкой на собственные источники информации. Все производства обзавелись российскими собственниками без возможности обратного выкупа.

«Самый показательный пример — Калужская область. Из-за географического положения ещё 20 лет назад её присмотрели известные компании: Volkswagen, Samsung, Volvo, Mitsubishi. Все они покинули РФ в 2022-м. Сейчас их места заняли российские предприниматели», - отмечает канал.

По данным Mash, единственная возможность для компаний вернуться на российский рынок, строить заново заводы без каких-либо льгот.

Отмечается, что бывшие заводы Volkswagen производят автомобили Haval. Volvo Trucks (АМО) выпускает грузовые авто.

До этого стало известно, что автоконцерн Changan и «Автотор» ведут переговоры о возможности запуска контрактной сборки машин бренда из КНР на предприятии российской компании в Калининграде.

Текущий статус этих переговоров, а также рассматриваемые для локального производства модели не известны. На сегодняшний момент в линейке бренда в России 12 моделями цене от 1,5 млн до 4,5 млн рублей.

Также российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не готов начинать сборку Lada в Эфиопии.

«АвтоВАЗ заинтересован в африканском рынке, но о каких-то конкретных договоренностях говорить пока рано», — подчеркнул глава пресс-службы отечественного производителя Сергей Ильинский.

Ранее сообщалось, что автомобили бывшего SsangYong будут выпускать на «Автоторе».