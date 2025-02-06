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«АвтоВАЗ» не договорился о сборке автомобилей Lada в Эфиопии

Quto: «АвтоВАЗ» не готов начинать сборку Lada в Эфиопии
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НА ЗАВОДЕ ИЖЕВСК/VK

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не готов начинать сборку Lada в Эфиопии, сообщает quto.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.

«АвтоВАЗ заинтересован в африканском рынке, но о каких-то конкретных договоренностях говорить пока рано», — подчеркнул глава пресс-службы отечественного производителя Сергей Ильинский.

До этого посол Эфиопии в Москве Генета Тешоме Джирру заявил, что предприниматели в Эфиопии планируют запустить производство электромобилей российской марки Lada.

По словам дипломата, в настоящее время политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин.

Как отметил посол, Lada должна начать производство электромобилей в Эфиопии к концу 2025 года.

В начале февраля пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что в России по итогам января 2025 года было продано 20,8 тыс. новых автомобилей Lada. Эта цифра фактически соответствует показателю годичной давности. Отмечалось, что на первом месте по продажам остается Lada Granta с результатом 8,3 тыс. машин. На втором месте находится Lada Vesta, которую выбрали 6,2 тыс. россиян. Третье место у Lada Niva Travel: в январе 2025 года было продано 2,5 тыс. таких машин.

Ранее сообщалось, что в России появится большой кроссовер Hongqi HS7.

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