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В России наладят выпуск автомобилей Changan

«Ведомости»: Changan планирует наладить сборку машин на «Автоторе»
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Changan

Китайская компания Changan рассматривает возможность наладить сборку своих автомобилей на калининградском заводе «Автотор», сообщают «Ведомости».

«Автоконцерн Changan и «Автотор» ведут переговоры о возможности запуска контрактной сборки машин бренда из КНР на предприятии российской компании в Калининграде», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что текущий статус этих переговоров, а также рассматриваемые для локального производства модели не известны. На сегодняшний момент в линейке бренда в России 12 моделями цене от 1,5 млн до 4,5 млн рублей.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не готов начинать сборку Lada в Эфиопии.

«АвтоВАЗ заинтересован в африканском рынке, но о каких-то конкретных договоренностях говорить пока рано», — подчеркнул глава пресс-службы отечественного производителя Сергей Ильинский.

Посол Эфиопии в Москве Генета Тешоме Джирру заявил, что предприниматели в Эфиопии планируют запустить производство электромобилей российской марки Lada.

По словам дипломата, в настоящее время политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин.

Ранее была раскрыта цена пикапов Sollers ST8, которые начали собирать в Ульяновске.

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