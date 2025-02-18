Цены на популярные Kia Rio и Hyundai Solaris в России увеличились на 42%

«Авто.ру»: cтоимость Kia Rio и Hyundai Solaris в России за три года выросла на 42%

В России цены на популярные модели Kia Rio и Hyundai Solaris выросли за три года на 42%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру».

«Средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 миллиона рублей. Сегодня эти же модели 2021 года выпуска, уже с пробегом и, как минимум одним владельцем, в среднем предлагают за 1,7 миллиона в случае Kia и Hyundai», - говорится в сообщении аналитиков.

Отмечается, что в 2024 году модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом среди иномарок.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России по итогам 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1,18 млн рублей.

«Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом растет на протяжении последних пяти лет, но в последние два года ее рост замедляется. Так, в 2020 году она увеличилась на 10%, в 2021-м – на 22%, в 2022-м – на 33%, в 2023-м – на 17%, а теперь уже на 13%», — отметили в «Автостате».

Также в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

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