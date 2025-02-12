Россиянам рассказали, когда выгодно купить автомобиль в 2025 году

«Автостат»: автомобили по нынешним ценам будут продаваться до лета 2025 года

У дилеров скопились запасы автомобилей 2024 года, которые они будут распродавать до лета. Машины 2025 года выпуска будут однозначно дороже прошлогодних. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, виной этому служат два повышения утильсбора (октябрь, январь) и высокая ключевая ставка (21%).

«Все это ведет к росту «автомобильной инфляции». Я ожидаю ко второму полугодию роста цен на новые автомобили минимум на 10%. Поэтому, если пришло время для смены автомобиля на новый, то текущий зимне-весенний сезон подходит идеально. «Время покупателя» в самом разгаре», — сказал эксперт.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее была названа средняя цена нового легкового автомобиля в России.