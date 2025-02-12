Названа средняя стоимость автомобиля с пробегом в России

«Автостат»: средняя цена на авто с пробегом в РФ выросла до 1,2 млн рублей

В России по итогам 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1,18 млн рублей, что на 13% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом растет на протяжении последних пяти лет, но в последние два года ее рост замедляется. Так, в 2020 году она увеличилась на 10%, в 2021-м – на 22%, в 2022-м – на 33%, в 2023-м – на 17%, а теперь уже на 13%», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

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