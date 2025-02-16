В России изменят порядок медосвидетельствования на состояние опьянения

Министерство здравоохранения России обновило порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В частности, в проекте уточнили особенности медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медпомощи в экстренной форме (например, пострадавшим в ДТП).

Также предлагается поменять перечень основных категорий психотропных веществ и наркотических средств, на которые проводятся химико-токсикологические исследования.

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