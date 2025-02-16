Минздрав предлагает новые правила освидетельствования на опьянение

Минздрав России представил проект приказа, предлагающий обновить порядок медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Документ расширяет сферы применения процедуры — теперь она касается не только дорожного движения, но и работников, военнослужащих и других категорий граждан. Важным нововведением станет обязательное информированное согласие на проведение освидетельствования, что обеспечит прозрачность и законность процедуры.

Минздрав России предложил обновить порядок медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

В ведомстве пояснили, что документ уточняет порядок освидетельствования лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии наркотического опьянения или употребили психоактивные вещества без назначения врача. Одним из ключевых изменений станет обновление перечня наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования, с учетом актуальной структуры наркопотребления в России.

Проект также предусматривает особые условия проведения медицинского освидетельствования при оказании экстренной медицинской помощи, например, пострадавшим в ДТП. Однако это не ограничивается только дорожным движением.

Изменения касаются более широкой области, включая ситуации, когда необходимо определить состояние опьянения у сотрудников, военнослужащих или граждан на военных сборах.

Они направлены на упрощение привлечения к административной ответственности и повышение безопасности в различных сферах.

Согласно документу, для проведения освидетельствования необходимо будет получить информированное добровольное согласие. Освидетельствуемый или его законный представитель должны будут письменно подтвердить, что им предоставлена полная информация о процедуре, ее целях, методах, рисках и возможных последствиях. В случае отказа от оформления согласия должностным лицам будет выдаваться справка о несогласии.

В рамках медицинского освидетельствования предполагается осмотр врачом или фельдшером, исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, а также анализ мочи и крови на содержание психоактивных веществ.

Процедура может применяться в отношении водителей, совершивших административное правонарушение, лиц с признаками опьянения, военнослужащих, граждан на военных сборах и сотрудников, появившихся на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Документ пока находится на стадии обсуждения. В Минздраве считают, что предложенные изменения позволят сделать процедуру более прозрачной и соответствующей современным реалиям.