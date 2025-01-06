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Водителям рассказали, что грозит за пьяную езду в России

Юрист Спиридонова: за езду в пьяном виде грозит лишение прав и штраф
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Shutterstock

В России водителям за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф размером 30 тыс. рублей. Об этом РИА Новости рассказала управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 000 рублей (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ)», — отметила Спиридонова.

Специалист добавила, что подобное наказание предусмотрено и для лиц, передавших управление транспортным средством человеку, который находится в состоянии опьянения, а также для тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Помимо этого, водители, которые ранее привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение, могут получить уголовное наказание.

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