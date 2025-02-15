Chery может стать совладельцем бывшего завода Volkswagen

Бывший глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, ссылаясь на собственные источники, заявил, что российский собственник завода AGR Automotive Group договорился с Chery о генеральном сотрудничестве в России, передает Telegram-канал No Limits.

Это партнерство предполагает обмен 49% акций ООО «Чери автомобили Рус» на 49% ООО «АГР», утверждает экс-президент РОАД. Пока нет точной информации, войдет ли в периметр сделки завод Hyundai в Санкт-Петербурге, на который претендует его бывший собственник, но, очевидно, что завод Volkswagen — точно.

Объединившись Chery и АГР будут развивать в России бренд Tenet, наполняя его китайскими моделями, сообщил Мосеев.

О том, что в России появится новый автобренд, стало известно 12 февраля 2025 года. По данным No Limits, под новым брендом будут продавать автомобили Chery Tiggo 7L.

«Появился так называемый «тизер» первого автомобиля, который «АГР» будут выпускать на бывшем заводе Volkswagen в Калуге под брендом Tenet. В этом изображении угадывается кроссовер Chery Tiggo 7L, который недавно уже видели в России», — говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от покупки кроссоверов LiXiang.