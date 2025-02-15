Россияне стали отказываться от покупки кроссоверов LiXiang

В России на 46% снизились продажи автомобилей китайского автобренда LiXiang, сообщает Telegram-канал «Автостат Инфо».

«Всего в январе 2025 года было зарегистрировано 955 автомобилей LiXiang, это на 46% меньше, чем в январе прошлого года (1,7 тыс. машин). Самой популярной моделью, причем с большим отрывом, стал L7 — 525 единиц (-38%)», - говорится в сообщении канала.

Отмечается, что доля рынка марки в России составила 1.07%, что на 1.1% меньше, чем в январе 2024 года (2.17%).

До этого президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что новые китайские автомобили подорожают весной 2025 года на 10%.

«Сейчас есть скидки на авто, и это немножко оживило январь. Но само движение по цене будет в сторону повышения. Просто это случится с некоторым лагом, и мы увидим это где-то, наверное, в апреле-мае. Как минимум на 10-12% машины подорожают», — сказал Подщеколдин.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что импорт легковых машин в Россию упал в два раза.