Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали отказываться от покупки кроссоверов LiXiang

«Автостат Инфо»: продажи кроссоверов LiXiang упали на 46% в России
close
Li Auto

В России на 46% снизились продажи автомобилей китайского автобренда LiXiang, сообщает Telegram-канал «Автостат Инфо».

«Всего в январе 2025 года было зарегистрировано 955 автомобилей LiXiang, это на 46% меньше, чем в январе прошлого года (1,7 тыс. машин). Самой популярной моделью, причем с большим отрывом, стал L7 — 525 единиц (-38%)», - говорится в сообщении канала.

Отмечается, что доля рынка марки в России составила 1.07%, что на 1.1% меньше, чем в январе 2024 года (2.17%).

До этого президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что новые китайские автомобили подорожают весной 2025 года на 10%.

«Сейчас есть скидки на авто, и это немножко оживило январь. Но само движение по цене будет в сторону повышения. Просто это случится с некоторым лагом, и мы увидим это где-то, наверное, в апреле-мае. Как минимум на 10-12% машины подорожают», — сказал Подщеколдин.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что импорт легковых машин в Россию упал в два раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами