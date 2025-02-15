Опубликованы новые кадры нападения на водителя такси в Москве

Telegram-канал 112 опубликовал видео из салона таксиста, на которого напал водитель автомобиля Geely в Москве.

«На видео видно, как таксист отчаянно пытался успокоить агрессора, прежде чем прозвучали выстрелы. После словесной перепалки водитель «Geely» достал травматический пистолет и открыл огонь по 26-летнему Саидбеку Шербаеву, сидевшему за рулем такси», - говорится в сообщении канала.

Отмечается, что пострадавшего с ранением плеча госпитализировали. Злоумышленник задержан.

О том, что водитель ранил таксиста из пистолета после дорожного конфликта в Москве, стало известно 14 февраля.

До этого в Подмосковье в пару несколько раз выстрелил сосед, когда те гуляли с собакой.

Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Несмотря на ранения ног, женщине удалось уйти, она попросила помощи у проезжающего мимо таксиста, он передал ее врачам. Супруга пострадавшей спасти не удалось. Позже выяснилось, что в семью стрелял их сосед, его тело нашли недалеко от места преступления. По предварительной информации, причиной стал конфликт из-за парковки.

Ранее сообщалось, что нижнекамец разрядил пистолет в своего отца за отказ дать ключи от машины.