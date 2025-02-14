Нижнекамец разрядил пистолет в своего отца за отказ дать ключи от машины

В Нижнекамске сын пять раз выстрелил в отца за отказ дать ключи от машины

Нижнекамец расстрелял отца из пистолета, за то, что он не хотел отдавать ключи от автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижнекамск. Сейчас».

«Накануне перестрелки у мужчины прошла свадьба. На следующий день он пришел к отцу домой и требовал дать ключи от машины. Тот отказался. Родственники поскандалили. Сын ушел домой, а позже вернулся с пневматическим пистолетом. Он пять раз выстрелил по отцу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде отец и сын примирились и дело прекратили.

До этого в Подмосковье в пару несколько раз выстрелил сосед, когда те гуляли с собакой.

Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Несмотря на ранения ног, женщине удалось уйти, она попросила помощи у проезжающего мимо таксиста, он передал ее врачам. Супруга пострадавшей спасти не удалось. Позже выяснилось, что в семью стрелял их сосед, его тело нашли недалеко от места преступления. По предварительной информации, причиной стал конфликт из-за парковки.

Ранее в Казани скопились машины полиции возле караоке после предполагаемой перестрелки.