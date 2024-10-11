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В Подмосковье сосед стрелял в супругов, гулявших с собакой

Mash: в Мытищах мужчина открыл стрельбу по супругам во время прогулки с собакой

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Depositphotos

Жительница Подмосковья попала в больницу после прогулки с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Несмотря на ранения ног, женщине удалось уйти, она попросила помощи у проезжающего мимо таксиста, он передал ее врачам. Супруга пострадавшей спасти не удалось.

Позже выяснилось, что в семью стрелял их сосед, его тело нашли недалеко от места преступления. По предварительной информации, причиной стал конфликт из-за парковки.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. Правоохранители возбудили уголовное дело, сейчас на месте работают сотрудники ведомства, они выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого на Сахалине мужчина открыл стрельбу по своему знакомому на мусорном полигоне. Услышав, что в вагончике рядом есть женщина, он выстрелил и в нее. За преступление он получил срок 16 лет.

Ранее на Урале мальчик взял в школу пистолет и случайно выстрелил в одноклассницу.

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