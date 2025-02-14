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Москвич на черном Geely выстрелил в таксиста и скрылся

В Москве мужчина на Geely выстрелил в таксиста после дорожного конфликта

В центре Москвы водитель ранил таксиста пистолетом после дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Терки между альфа-самцом на черном «Джили» и извозчиком на «Киа» начались на Гольяновской улице в Басманном районе. Сначала мужчины переругивались через открытые окна, но в какой-то момент наступила точка кипения», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как черный и белый легковые автомобили стоят рядом, кто-то сигналит. Затем на записи слышны несколько выстрелов.

По информации источника, водитель черного автомобиля Geely достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента и скрылся. 26-летнего пострадавшего Саидбека Шербаева доставили в больницу с ранением плеча. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

До этого сообщалось, что в Москве таксист-курьер спас пенсионерку, которая хотела передать мошенникам завернутые в полотенце деньги.

Ранее владивостокец сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира.

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