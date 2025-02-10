Стало известно, когда подорожают новые китайские автомобили

Новые китайские автомобили подорожают весной 2025 года на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина.

«Сейчас есть скидки на авто, и это немножко оживило январь. Но само движение по цене будет в сторону повышения. Просто это случится с некоторым лагом, и мы увидим это где-то, наверное, в апреле-мае. Как минимум на 10-12% машины подорожают», — сказал Подщеколдин в интервью «Ъ».

По его словам, продажи автомобилей в ноябре и в декабре 2024 года провалились на 30% после введения нового утильсбора, новой ставки Центробанка и изменения курса рубля. При этом у дилеров 400 тыс. нереализованных машин и китайцы начали корректировать планы ввоза.

«В этом году мы увидим меньшее предложение и, к сожалению, рост цен», — подчеркнул специалист.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что импорт легковых машин в Россию упал в два раза.