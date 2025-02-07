Импорт легковых машин в Россию упал в два раза

«Автостат»: импорт новых легковых автомобилей в РФ упал в два раза за год

В январе 2025 года в Россию было ввезено 31,9 тыс. автомобилей, что в два раза меньше, чем в январе 2024-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«91,6% всех новых легковых машин, ввезенных в январе, прибыло в РФ из Китая. На Беларусь и Киргизию пришлось по 2,4% импорта. Казахстан занял здесь всего 0,6%», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в первый месяц 2025 года года лидером по объему импорта новых легковых машин среди марок стал Haval, а из моделей чаще всего ввозили кроссовер Omoda C5.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что в России прекратили продавать кроссовер Geely Atlas Pro.