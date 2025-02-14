Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич, бросивший замерзать дочку в Mercedes на морозе, наблюдал за ней из окна

В Москве отец оставил замерзать дочь в заглушенной машине, а сам сидел в тепле
close
Telegram-канал SHOT

Отец запертой в автомобиле Mercedes-Benz девочки объяснил, что она просто спала. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«Хозяин авто отходил по делам, но не хотел будить 8-летнюю дочь, поэтому заглушил машину и укрыл ребенка», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, он следил за девочкой из соседнего здания и удивился, когда увидел толпу людей и автомобиль скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Москве 14 февраля люди заметили девочку, которая замерзает внутри заглушенного автомобиля. Ребенок сначала кутался в куртку, а после перестал шевелиться. По информации источника, очевидцы пытались связаться с ребенком, поэтому стучали по стеклу автомобиля, затем стали искать родителей.

Кроме того, во Владивостоке 14 февраля водитель Toyota Corolla сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы извлечь пострадавшего и передать врачам. По данным полиции, владелец автомобиля Toyota Corolla ранее был лишен прав.

Ранее больное животное заперли в Lada Niva в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами