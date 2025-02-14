Москвич, бросивший замерзать дочку в Mercedes на морозе, наблюдал за ней из окна

В Москве отец оставил замерзать дочь в заглушенной машине, а сам сидел в тепле

Отец запертой в автомобиле Mercedes-Benz девочки объяснил, что она просто спала. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«Хозяин авто отходил по делам, но не хотел будить 8-летнюю дочь, поэтому заглушил машину и укрыл ребенка», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, он следил за девочкой из соседнего здания и удивился, когда увидел толпу людей и автомобиль скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Москве 14 февраля люди заметили девочку, которая замерзает внутри заглушенного автомобиля. Ребенок сначала кутался в куртку, а после перестал шевелиться. По информации источника, очевидцы пытались связаться с ребенком, поэтому стучали по стеклу автомобиля, затем стали искать родителей.

Кроме того, во Владивостоке 14 февраля водитель Toyota Corolla сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы извлечь пострадавшего и передать врачам. По данным полиции, владелец автомобиля Toyota Corolla ранее был лишен прав.

Ранее больное животное заперли в Lada Niva в Петербурге.