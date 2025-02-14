Владивостокец сбежал после жестокого ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира

Во Владивостоке водитель сбежал после ДТП, оставив зажатого в салоне пассажира

Во Владивостоке 14 февраля водитель Toyota Corolla сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Ранним утром в пятницу на улице Окатовой, 10 водитель Toyota Corolla на высокой скорости снес столб освещения. Машину занесло, и она вылетела с дороги. Пассажир оказался заблокирован в искореженной машине, спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы его извлечь», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на камеру. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: его кузов смят. Также на записи — спасатели, которые достают из машины пострадавшего и передают его врачам. Также видно, что на месте происшествия работали инспекторы ДПС.

По данным полиции, владелец автомобиля Toyota Corolla ранее был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто именно находился за рулем в момент аварии.

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