На видео попало больное животное, которое заперли в Lada Niva в Петербурге

В Санкт-Петербурге люди заперли больную собаку в автомобиле Lada Niva. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«В «Ниве» на Пулковском шоссе сидела черная собака, хозяина рядом не было. На животное сразу же обратили внимание неравнодушные. Как пишут очевидцы в соцсетях, рана на ее нижней челюсти бросалась в глаза: видны были даже кости», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что черная собака сидит в автомобиле на переднем сиденье. У животного на нижней челюсти рана.

По информации источника, собаку уже достали из автомобиля. В каком сейчас состоянии находится животное, неизвестно.

До этого сообщалось, что мужчина привязал к автомобилю двух собак и протащил их по асфальту на высокой скорости. Инцидент произошел в подмосковном городе Мытищи. В отношении местного жителя завели уголовное дело. Злоумышленника обвиняют в жестоком обращении с животными с целью причинения им боли и страданий, а также нанесения увечий, совершенных с применением садистских методов.

Ранее в Приморье тигр вышел к автомобилистам.