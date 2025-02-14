Москвичи заметили замерзающего в Mercedes-Benz ребенка

В Москве люди заметили ребенка, который замерз в заблокированном Mercedes-Benz

В Москве 14 февраля люди заметили девочку, которая замерзает внутри заглушенного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«Прохожие обратили внимание на ребенка, запертого в салоне Mercedes-Benz на Бескудниковском бульваре. Машина не работала. Девочка сначала куталась в куртку, но вот уже полчаса как перестала шевелиться», — говорится в сообщении.

По информации источника, очевидцы пытаются связаться с ребенком, но девочка не реагирует даже на стуки по стеклу автомобиля. В настоящее время люди ищут ее родителей.

До этого сообщалось, что во Владивостоке 14 февраля водитель Toyota Corolla сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы извлечь пострадавшего и передать врачам.

По данным полиции, владелец автомобиля Toyota Corolla ранее был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто именно находился за рулем в момент аварии.

Ранее больное животное заперли в Lada Niva в Петербурге.