Стало известно, почему загорелся автомобильный завод «Урал»

Пожар на автомобильном заводе «Урал» в Миассе Челябинской области произошел из-за загоревшейся резиновой ленты конвейера и опилок. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на МЧС по региону.

«Пожар на автозаводе «Урал» случился из-за возгорания резиновой конвейерной ленты и промасленной опилочной подушки, которая лежала на полу в подвале цеха», — рассказали в МЧС Челябинской области.

Там отметили, что сейчас идет проливка, проверка на наличие скрытых очагов и проветривание помещения.

О возгорании на автозаводе «Урал» стало известно 14 февраля 2025 года. Как сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия, произошло возгорание на площади 5 квадратных метров в подвале одного из цехов завода. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пострадавших нет.

Также на «Урале» отметили, что возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки.

До этого сообщалось, что огонь охватил маршрутки на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах. Возгорание тушили 25 специалистов и пять единиц техники.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Всего сгорели 30 маршруток.

Ранее магазин автозапчастей сгорел дотла в Екатеринбурге.