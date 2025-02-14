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Названы восемь особенностей двигателя Lada Niva Sport

«АвтоВАЗ» перечислил восемь особенностей двигателя Lada Niva Sport
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Влад Незванкин/VK

«АвтоВАЗ» готовит к выпуску новую версию внедорожника Lada Niva Sport. При этом характеристики двигателя обещают быть интересными. Об этом сообщает официальный паблик завода во «Вконтакте».

«Lada Niva Sport еще не вышла в продажу, но уже известно: характеристики обещают быть интересными. Максимальная скорость по сравнению с обычным серийным внедорожником выросла на 20 км/час, а время разгона до «сотни» улучшилось на 5 секунд», — говорится в сообщении паблика.

Отмечается, что были доработаны впуск, выпуск, подача топлива, газораспределительный механизм мотора. Свои настройки получил и контроллер двигателя.

Также на Lada Niva Sport стоят форсунки, которые на 38% производительнее обычных. Внедрены спортивные валы. Клапаны, благодаря новой форме кулачков распределительного вала, получили увеличенный ход.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что новый внедорожник Lada Niva Sport будет стоить примерно 1,6 млн рублей.

Ведущий инженер-конструктор подразделения «Лада Спорт» Константин Гыстаров сообщил, что продажи новой Lada Niva Sport на российском рынке начнутся в середине 2025 года.

Ранее испанцы восхитились внедорожником Lada Niva Sport.

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