Новой Lada Niva Sport спрогнозировали цену

Автоэксперт Кадаков: Lada Niva Sport будет стоить от 1,6 млн рублей

Новый внедорожник Lada Niva Sport будет стоить примерно 1,6 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Lada Niva Bronto в автосалоне стоит около 1,5 млн рублей. Судя по всему, Niva Sport будет стоить примерно на 100–150 тыс. рублей дороже», — сообщает Кадаков.

Эксперт уточняет, что внедорожник планируют запустить в продажу в 2025 году.

До этого сообщалось, что глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил, почему подорожали автомобили Lada. По его словам, одной из главных причин подорожания является санкционное давление, которое «АвтоВАЗ» испытывает с сентября 2023 года.

Уточняется, что логистические цепочки и отправка платежей усложнились после добавления вторичных санкций.

Глава «АвтоВАЗа» отмечает, что уровень локализации автомобилей Lada превышает 90%. Максим Соколов также заявил, что технологический суверенитет позволит производить автомобили на высоких скоростях даже в том случае, если «кто-то нажмет на кнопку».

Ранее зарплаты на «АвтоВАЗе» поднялись до 100 тыс. рублей.