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Новой Lada Niva Sport спрогнозировали цену

Автоэксперт Кадаков: Lada Niva Sport будет стоить от 1,6 млн рублей
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Влад Незванкин/VK

Новый внедорожник Lada Niva Sport будет стоить примерно 1,6 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Lada Niva Bronto в автосалоне стоит около 1,5 млн рублей. Судя по всему, Niva Sport будет стоить примерно на 100–150 тыс. рублей дороже», — сообщает Кадаков.

Эксперт уточняет, что внедорожник планируют запустить в продажу в 2025 году.

До этого сообщалось, что глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил, почему подорожали автомобили Lada. По его словам, одной из главных причин подорожания является санкционное давление, которое «АвтоВАЗ» испытывает с сентября 2023 года.

Уточняется, что логистические цепочки и отправка платежей усложнились после добавления вторичных санкций.

Глава «АвтоВАЗа» отмечает, что уровень локализации автомобилей Lada превышает 90%. Максим Соколов также заявил, что технологический суверенитет позволит производить автомобили на высоких скоростях даже в том случае, если «кто-то нажмет на кнопку».

Ранее зарплаты на «АвтоВАЗе» поднялись до 100 тыс. рублей.

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