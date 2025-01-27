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Названы сроки начала продаж Lada Niva Sport

«АвтоВАЗ» продажи Lada Niva Sport начнутся в середине 2025 года
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Телеграм-канал «Автопоток»

В середине 2025 года на российский рынок выйдет новая спортивная модификация Lada Niva. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего инженера-конструктора подразделения «Лада Спорт» Константина Гыстарова.

«Продажи Lada Niva Sport начнутся ближе к середине этого года, чем к его концу», — сказал Гыстаров изданию.

По его словам, сейчас АвтоВАЗ еще занимается формированием цен на новинку.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что новый внедорожник Lada Niva Sport будет стоить примерно 1,6 млн рублей.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее испанцы восхитились внедорожником Lada Niva Sport.

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