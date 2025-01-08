Испанцы восхитились внедорожником Lada Niva Sport

Журналисты испанского автопортала Motor оценили новую версию внедорожника Lada Niva Sport с 1,8-литровым бензиновым двигателем.

«АвтоВАЗ» решил выпустить спортивную версию Lada Niva спустя 47 лет после начала выпуска модели. На 122-сильном внедорожнике Sport хочется ездить из-за его мощности и брутальности, несмотря на откровенно устаревший дизайн и отсутствие многих опций», — заявили журналисты издания.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

До этого сообщалось, что Lada Niva Sport очень трудоемки в производственном процессе и будут выпускаться в ограниченном количестве, порядка 2 — 3 автомобилей в день (40 — 60 машин в месяц). С учетом того, что в России около 320 дилеров Lada, новую модель за месяц получит не каждый из них, а цена машины штучного производства будет намного выше, чем при конвейерной сборке.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ выпустит 12 новых модификаций и моделей Lada до 2030 года.