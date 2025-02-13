МВД Баварии: число пострадавших из-за наезда на толпу в Мюнхене выросло до 27

Число пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене увеличилось до 27, сообщает Welt со ссылкой на главу МВД Баварии Йоахима Херманна.

«Сейчас уже 27 пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии», — сказал он.

Во время стачки рабочих хетчбэк Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене.

Водитель автомобиля был задержан на месте. Он оказался гражданином Афганистана. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие иностранные лидеры.

До этого в китайском Чжухае внедорожник наехал на толпу людей. Трагедия произошла в ходе выставки Airshow China 2024.

«Неизвестный сбил прохожих у городского спортцентра. Водитель попытался скрыться с места преступления, но его машину заблокировали местные полицейские и задержали. Предварительно, это мог быть террорист», — говорится в публикации Telegram-канала Mash.

Ранее NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.