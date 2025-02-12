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На видео попало, как женщина избила мужчину на проезжей части в Бурятии

В Бурятии на видео попала драка мужчины и женщины на дороге

В Улан-Удэ водительница избила мужчину, который создавал ей помехи на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня на мосту на центральном рынке парень на «Фольксвагене» создавал помехи женщине на «Приусе». Дама терпеть не стала, вышла и бросилась на помеху справа: начала колотить машину обидчика», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина ударяет по белому автомобилю, после чего бьет его водителя, который пытается остановить злоумышленницу.

По словам очевидцев, мужчина перекрыл своим автомобилем дорогу и начал кому-то звонить. В результате этого образовалась пробка.

До этого сообщалось, что в Челябинске пассажиры защитили пенсионерку от нападения водителя. Пожилая женщина зашла в салон и расплатилась банковской картой, но терминал выдал ошибку. В результате этого пассажирка и водитель автобуса начали конфликтовать.

Ранее на видео попало, как Nissan разорвало в ДТП в Приморье.

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