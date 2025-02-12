Пассажиры защитили бабушку от агрессивного водителя в Челябинске

В Челябинске пожилая пассажирка автобуса просила помощи, когда поняла, что водитель идет ее бить. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Пожилая женщина зашла в салон и расплатилась банковской картой. Но терминал выдал ошибку. Водитель заявил, что платеж не прошел. Пенсионерка показала свой банковский счет, где есть деньги. Проблема, видимо, была в самом терминале. Но конфликт уже было не остановить. Пассажирка и маршрутчик стали оскорблять друг друга», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как женщина просит о помощи, после этого в кабину входит водитель и начинает кричать. Мужчина просит всех выйти из автобуса и сообщает, что дальше не поедет.

По информации источника, инцидент произошел в автобусе номер 30. После произошедшего пассажирка позвонила диспетчеру и рассказала о случившемся. В транспортной компании пообещали разобраться в ситуации.

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