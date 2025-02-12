На видео попало, как Nissan разорвало в ДТП в Приморье

В Приморье на видео попало, как фура протаранила Nissan

Момент ДТП на трассе Уссурийск — Владивосток попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Как выяснилось, с 2017 года виновник ДТП был лишен прав за вождение в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.

Telegram-канал dpskontrol_125ru опубликовал видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается большегруз. От удара машину отбрасывает в сторону, идет дым, а запчасти разлетаются по дороге.

Авария произошла 11 февраля в районе поворота на Раздольное. На кадрах с места ДТП видно, что у большегруза повреждена передняя часть. В сети также опубликовали фотографии автомобиля Nissan после аварии. Видно, что у машины повреждены стекла, двери, колеса, капот и бампер, кузов смят.

В результате ДТП пассажир легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью, водителя госпитализировали.

Ранее в Ленобласти автобус протаранил фуру.