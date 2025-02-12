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Названы четыре недостатка внедорожника Tank 300

Автоэксперт Гудков перечислил четыре недостатка внедорожника Tank 300
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Haval

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Никита Гудков перечислил недостатки китайского внедорожника Tank 300.

«Отмечу неудобный вход-выход: привыкнуть пользоваться подножкой со своим ростом 187 см я не смог, тем более что она всегда очень грязная. Лучше бы ее не было», - сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, переднюю подвеску рано пробивает при езде по пересеченной местности. Также лишен шторки багажник.

Обслуживание сложного полноприводного автомобиля выливается в копеечку: ТО‑2 стоило почти 30 тыс. рублей, а ТО‑3 с заменой масел в раздатке и редукторах обошлось в 42 тыс. рублей, сказал эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об особенностях кроссовера FAW Besturn X40.

«Полного привода нет, зато под капотом – хорошо знакомые агрегаты. Мотор единственный: атмосферный 1.6 (108 л. с.), является вариацией фольксвагеновского CFNA, что ставили на Rapid и Polo. Судя по всему, доработки пошли на пользу – проблемы с поршневой исчезли», — отметил эксперт.

По его словам, качество сборки FAW Besturn X40 высокое. Быстрое появление коррозии на кузове не отмечено. Поломок немного, до 80–100 тыс. км большинство X40 не требует экстренных ремонтов.

Ранее сообщалось, что Lada Granta начали красить в новый яркий цвет.

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