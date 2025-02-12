Названы четыре недостатка внедорожника Tank 300

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Никита Гудков перечислил недостатки китайского внедорожника Tank 300.

«Отмечу неудобный вход-выход: привыкнуть пользоваться подножкой со своим ростом 187 см я не смог, тем более что она всегда очень грязная. Лучше бы ее не было», - сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, переднюю подвеску рано пробивает при езде по пересеченной местности. Также лишен шторки багажник.

Обслуживание сложного полноприводного автомобиля выливается в копеечку: ТО‑2 стоило почти 30 тыс. рублей, а ТО‑3 с заменой масел в раздатке и редукторах обошлось в 42 тыс. рублей, сказал эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об особенностях кроссовера FAW Besturn X40.

«Полного привода нет, зато под капотом – хорошо знакомые агрегаты. Мотор единственный: атмосферный 1.6 (108 л. с.), является вариацией фольксвагеновского CFNA, что ставили на Rapid и Polo. Судя по всему, доработки пошли на пользу – проблемы с поршневой исчезли», — отметил эксперт.

По его словам, качество сборки FAW Besturn X40 высокое. Быстрое появление коррозии на кузове не отмечено. Поломок немного, до 80–100 тыс. км большинство X40 не требует экстренных ремонтов.

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