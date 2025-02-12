Lada Granta начали красить в новый яркий цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Granta в красный цвет. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«11 февраля с конвейера ВАЗа сошла первая значимая партия из 14 автомобилей Lada Granta, окрашенных красной металлизированной эмалью «Фламенко», — говорится в сообщении паблика.

О том, сколько придется доплатить за новый цвет, не сообщается.

В России по итогам января 2025 года было продано 20,8 тыс. новых автомобилей Lada. Эта цифра фактически соответствует показателю годичной давности.

На первом месте по продажам остается Lada Granta с результатом 8,3 тыс. машин. На втором месте находится Lada Vesta, которую выбрали 6,2 тыс. россиян. Третье место у Lada Niva Travel: в январе 2025 года было продано 2,5 тыс. таких машин.

В топ-5 самых популярных новых автомобилей «АвтоВАЗа» вошли Lada Niva Legend (1,9 тыс. ед.) и Lada Largus (1,3 тыс. ед.).

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» выпустил новую Lada Niva Travel.