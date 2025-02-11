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Названы пять особенностей кроссовера FAW Besturn X40

Автоэксперт Зиновьев перечислил пять особенностей кроссовера FAW Besturn X40
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FAW

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях кроссовера FAW Besturn X40.

«Полного привода нет, зато под капотом – хорошо знакомые агрегаты. Мотор единственный: атмосферный 1.6 (108 л. с.), является вариацией фольксвагеновского CFNA, что ставили на Rapid и Polo. Судя по всему, доработки пошли на пользу – проблемы с поршневой исчезли», — отметил эксперт.

По его словам, качество сборки FAW Besturn X40 высокое. Быстрое появление коррозии на кузове не отмечено. Поломок немного, до 80–100 тыс. км большинство X40 не требует экстренных ремонтов. Медиасистему с восьмидюймовым экраном собственники автомобилей отмечают за хорошую работу.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8.

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