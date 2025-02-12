Колокольцева попросили проконтролировать расследование ДТП в Белгороде

Депутат Леонов попросил Колокольцева взять под контроль дело о ДТП в Белгороде

Глава комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов направил письмо министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву, в котором попросил его взять под личный контроль расследование дела об аварии с участием машины скорой помощи в Белгороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

«Прошу вас <...> взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль», — говорится в обращении.

Кроме того, парламентарий направил еще одно письмо на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он попросил организовать проверку в отношении появившейся в СМИ противоречивой информации о водителе автомобиля, врезавшегося в машину скорой помощи.

По словам Леонова, каждый медик представляет огромнейшую ценность для системы здравоохранения. На этом фоне депутат выразил соболезнования родственникам пострадавших врачей, которых спасти не удалось.

«Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», — подчеркнул он.

Ночью 7 февраля автомобиль BMW X7 проехал на «красный свет» на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде, после чего врезался в машину скорой помощи. В результате водители обоих транспортных средств, а также два пассажира иномарки получили травмы и были госпитализированы.

Кроме того, пострадали две пассажирки машины скорой помощи — фельдшеры в возрасте 38 и 45 лет. Их спасти не удалось.

По данным Telegram-канала Baza, в салоне BMW X7 находились трое военнослужащих.

Ранее на месте аварии с участием машины скорой помощи в Белгороде появился стихийный мемориал.