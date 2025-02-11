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Российскому рынку предрекли возвращение западных автобрендов

Бывший глава «АвтоВАЗа» Андерсон уверен в возвращении западных автобрендов в РФ
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Shutterstock

Ушедшие с российского рынка европейские, американские, южнокорейские и японские бренды в конечном счете вернутся. Об этом заявил бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», — заявил он.

При этом Андерсон отметил, что не может назвать точную дату их возвращения.

«Очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени», — отметил бизнесмен.

11 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил президенту России Владимиру Путину, что все предприятия иностранных автопроизводителей, которые раньше работали в регионе, теперь принадлежат российским инвесторам. Он отметил, что речь идет о Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo.

Ранее «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» поддержали проверки Генпрокуратурой китайских автокомпаний.

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