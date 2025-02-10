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«АвтоВАЗ» и «КамАЗ» поддержали проверки Генпрокуратурой китайских автокомпаний

«АвтоВАЗ» и «КамАЗ» поддержали проверки Генпрокуратурой автокомпаний из КНР
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«Газета.Ru»

Российские автогиганты «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» поддержали анонсированные главой Минпромторга Антоном Алихановым строгие проверки Генпрокуратурой китайских автокомпаний на соответствие их продукции требованиям безопасности.

«Мы оцениваем инициативу положительно. Все игроки рынка должны быть в равных условиях и соответствовать требованиям безопасности. На рыночную ситуацию это повлияет косвенно», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «КамАЗа».

Проведение таких проверок в компании назвали вопросом безопасности на дорогах, а не поддержки тех или иных автопроизводителей.

На «АвтоВАЗе» также выразили поддержку позиции министерства.

«АвтоВАЗ» поддерживает все инициативы, направленные на достижение строгого соблюдения действующего в России законодательства, норм и правил», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе завода.

О ситуации с проверками китайских автокомпаний в России и о том, как это отразится на российском автомобильном рынке, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России приостановили продажи 18 модификаций китайского грузовика Shacman на фоне проверки Генпрокуратуры.

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