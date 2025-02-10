Сотрудники Минобороны России стали пользоваться китайскими седанами Kaiyi E5

Министерство обороны России закупило китайские седаны Kaiyi E5, сообщает motor.ru.

«На улицах Москвы запечатлели белые Kaiyi E5 с черными военными номерами. Судя по префиксу «МО», автомобили относятся к автобазе Министерства Обороны РФ и Генерального штаба. По косвенным признакам можно судить: Kaiyi E5 в начальной комплектации Standard», - говорится в сообщении портала.

В России седан E5 стоит от 2,1 млн рублей. Эксперты автомобильного рынка полагают, что бренд Kaiyi может покинуть российский рынок. В 2024 году в РФ было продано всего шесть тысяч машин марки.

Kaiyi E5 оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра (147 л.с.) и вариатором с имитацией девяти фиксированных передач при переходе в ручной режим. Седан получил адаптацию под российские условия.

В список оснащения седанов входят 17-дюймовые колеса, цветной экран бортового компьютера, мультимедийна-я система с экраном диагональю 10,25 дюйма, электропривод сиденья водителя, камеры кругового обзора, кондиционер, задний парктроник, люк, кнопка запуска двигателя и система бесключевого доступа, светодиодная оптика и четыре подушки безопасности.

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