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Разбивший лобовое стекло в машине фигуристки Нугумановой объяснил свои действия

Задержанный за разбитое стекло авто фигуристки сообщил, что его раздражал сигнал
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Прокуратура Москвы

Мужчина, который разбил лобовое стекло машины российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, рассказал, что его раздражал звук сигнала автомобиля. Об этом пишет столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Подозреваемый сообщил, что инцидент произошел после того, как он вышел из такси.

«Проходя мимо автомобиля «Мерседес», ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — объяснил свои действия мужчина.

Инцидент произошел 7 февраля на Мичуринском проспекте в Москве, когда Нугуманова возвращалась с мероприятия и подъезжала к дому. Другой автомобиль, из которого вышел агрессивный пассажир, остановился перед ней на пешеходном переходе, она ему посигналила. Фигуристка заявила, что у нее не было конфликтов и за ней никто не следил, а нападавшего она запомнила и сможет опознать.

В итоге Нугуманова обратилась в полицию и поменяла лобовое стекло, что обошлось примерно в 30 тыс. руб. Она призналась, что ей обидно, потому что она неделю назад уже меняла стекло и «только сняла скотч». Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

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