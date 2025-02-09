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Фигуристка Нугуманова оценила ущерб после пережитого нападения

Фигуристка Нугуманова заявила, что замена лобового стекла обошлась ей в 30 тысяч

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, сколько стоила ей замена лобового стекла, которое разбил неизвестный в Москве. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Лобовое стекло я уже поменяла. Вышло около 30 тысяч. Обидно, что предыдущее стекло я поменяла неделю назад. Оно было, по сути, новое, я только сняла скотч. Просто обидно. Люди не должны так поступать. К сожалению, это такое стечение обстоятельств, что я была одна. Так получилось», — поделилась спортсменка.

Инцидент произошел 7 февраля. Спортсменка ехала на автомобиле и попала в пробку из-за такси. Она посигналила, после чего из такси вышел мужчина и нанес несколько ударов по лобовому стеклу машины Нугумановой.

Фигуристка рассказала, что уже написала заявление в полицию.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

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